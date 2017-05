Engel & VÃ¶lkers Ranks Top Advisors Worldwide for 2016

Engel & Völkers has announced its top real estate advisors worldwide in its annual Top 10 Agents ranking based on 2016 production. Advisors within Engel & Völkers North America made a strong showing on the list, comprising over 60 percent.

“We are always excited to see our advisors from North America included on this prestigious list of the best real estate advisors throughout our international network,” says Anthony Hitt, CEO of Engel & Völkers North America. “With such a strong representation of North American advisors, this year’s rankings clearly show the dynamic growth and performance of our brand and the exceptional talent we continue to attract.”

Top 10 Agents 2016

Highest Transaction Volume

Carol Sollak, Engel & Völkers Wellington (U.S.) Sandra Miller, Engel & Völkers Santa Monica (U.S.) Jason Binab, Engel & Völkers Victoria (Canada) Paul Benson, Engel & Völkers Park City (U.S.) Shirley Gary, Engel & Völkers Buckhead Atlanta (U.S.) Monica Lospa, Engel & Völkers Gstaad (Switzerland) Matt Johnson, Engel & Völkers Wellington (U.S.) Markéta von Burg, Engel & Völkers Zürichsee Freienbach (Switzerland) Coleen Brennan, Engel & Völkers Newport Beach (U.S.) Valerie Post, Engel & Völkers Boston (U.S.)



Highest Commission Revenues

Carol Sollak, Engel & Völkers Wellington (U.S.) Paul Benson, Engel & Völkers Park City (U.S.) Monica Lospa, Engel & Völkers Gstaad (Switzerland) Matt Johnson, Engel & Völkers Wellington (U.S.) Jason Binab, Engel & Völkers Victoria (Canada) Sandra Miller, Engel & Völkers Santa Monica (U.S.) Giancarlo Cuffia, Engel & Völkers Miami Sunny Isles Beach (U.S.) Michael Richter, Engel & Völkers Porto Cervo (Italy) Coleen Brennan, Engel & Völkers Newport Beach (U.S.) Nicole van Parys, Engel & Völkers Westlake Village (U.S.)



Highest Number of Rental Contracts Closed

Thomas Hopf, Engel & Völkers Cape Coral (U.S.) Shabeer Ali, Engel & Völkers Doha (Qatar) Tracy Lofgren, Engel & Völkers Aspen (U.S.) Julia Hirschmann, Engel & Völkers Hamburg HafenCity (Germany) Mona Firouzfar, Engel & Völkers Brüssel (Belgium) Giancarlo Cuffia, Engel & Völkers Miami Sunny Isles Beach (U.S.) Carme Aixerch, Engel & Völkers Market Center Barcelona (Spain) Carla Vidor, Engel & Völkers Market Center Barcelona (Spain) Nicolas Dedeurwaerder, Engel & Völkers Brüssel (Belgium) Fabian Schmitt, Engel & Völkers Berlin Mitte (Germany)



Highest Number of Properties Sold

Shirley Gary, Engel & Völkers Buckhead Atlanta (U.S.) Jason Binab, Engel & Völkers Victoria (Canada) Lindsay Bacigalupo, Engel & Völkers Minneapolis (U.S.) Giancarlo Cuffia, Engel & Völkers Miami Sunny Isles Beach (U.S.) Dr. Jens Schulte, Engel & Völkers Berlin Projektvertrieb (Germany) Paul Benson, Engel & Völkers Park City (U.S.) Keri Holland, Engel & Völkers Park City (U.S.) Julie Brodie, Engel & Völkers Tysons (U.S.) Debbie Doktorczyk, Engel & Völkers Montreal (Canada) Andreas Harre, Engel & Völkers Norden (Germany)

